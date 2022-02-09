Татьяна Тарасова посоветовала СМИ «заткнуться» в ситуации с Камилой Валиевой

Новый скандал на Олимпиаде разгорается вокруг российской сборной по фигурному катанию. В допинге заподозрили Камилу Валиеву. Комментируя эту ситуацию, тренер Татьяна Тарасова не смогла сдержать эмоции.

«Я в это не верю — раз. Во-вторых, рекомендую всем русским [СМИ] заткнуться — не писать, хотя бы свою девочку не полоскать. Я не верю», — сказала Тарасова в интервью RT.

Ранее Татьяна Тарасова напомнила, что спортсмены, которые представляют Россию на Олимпиаде, очень юны. Поэтому она категорически не верит слухам о допинге и считает, что все российские участники состязаний «чистые».

Камила Валиева — российская фигуристка, которая выступает в одиночном катании. Она действующая чемпионка Европы, чемпионка мира среди юниоров 2020 года, за ней числится множество престижных наград. Пока непонятно, что будет с золотой медалью Валиевой на Олимпиаде в Пекине, которую она заслужила в командном соревновании. Ситуация должна проясниться уже в ближайшее время.