Татьяна Тарасова не исключила массовый переход российских фигуристов в другую сборную

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова допустила, что российские фигуристы начнут массово переходить в другие сборные из-за того, что Международный союз конькобежцев (ISU) временно запретил им выступать в турнирах под эгидой организации. Своим мнением Тарасова поделилась с корреспондентом Sport24.

«Если этот вопрос не будет решен и нас не вернут, то, возможно, наши фигуристы начнут массово уезжать. Тем ребятам, которые готовятся к следующей Олимпиаде и другим международным соревнованиям, придется думать о смене прописки. Главное — самим. У спортсмена жизнь очень короткая», — сказала Тарасова.

Она подчеркнула, что не стала бы осуждать фигуристов за такое решение.

ISU принял решение об отстранении российских фигуристов от турниров по рекомендации МОК, пояснила «Политика сегодня».