Спорт 29 декабря 2022, 19:01 Татьяна Тарасова назвала имя лучшей фигуристки 2022 года

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Заслуженный тренер СССР подвела собственные итоги года и выделила спортсменку, которая, по ее мнению, проявила себя лучше всех. Об этом журналистам РИА «Новости» рассказала Татьяна Тарасова.

По оценке тренера, звание лучшей спортсменки уходящего года принадлежит Елизавете Туктамышевой. Тарасова отметила ее впечатляющие результаты и вдохновляющую работу.

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Как напомнило РИА ФАН, спортсмены из России, в частности и фигуристки, не могут принимать участие в соревнованиях на международном уровне. Их на неопределенное время отстранили от подобных турниров. Это решение связано с проведением Россией специальной операции на территории Украины.

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