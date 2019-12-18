Татьяна Навка и Алина Загитова объяснят скандал в фигурном катании. Онлайн-трансляция

Олимпийские чемпионки в фигурном катании Татьяна Навка и Алина Загитова проведут пресс-конференцию. Спортсменки встретятся с журналистами на фоне скандала с приостановкой спортивной карьеры Загитовой. «360» покажет трансляцию онлайн.

На прошлой неделе Алина Загитова сообщила, что больше не будет участвовать в соревнованиях в этом сезоне. При этом спортсменка пообещала, что не прекратит тренировки и зрители смогут увидеть ее на шоу.

Известно, что Загитова будет участвовать в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Комментируя сотрудничество телеканалу «Звезда», Навка рассказала, что Загитова в этом году, кроме спорта, будет готовиться сдавать ЕГЭ.

Приостановка соревновательного сезона вызвала бурную дискуссию среди российских спортсменов. С одной стороны выступили Евгений Плющенко, Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин. С другой — тренер Загитовой Этери Тутберидзе. Споры дошли до личных оскорблений.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы, а также финала Гран-при по фигурному катанию.