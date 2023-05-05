05 мая 2023, 19:22
ТАСС: полузащитник «Сочи» Нобоа ожидает получения вида на жительство в России
Эквадорский футболист, полузащитник клуба «Сочи» Кристиан Нобоа ожидает получения вида на жительство в России, после этого игрок должен получить паспорт РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
Отмечается, что ранее Нобоа выступал за российские клубы «Рубин», «Зенит» «Динамо» и «Ростов». В турнирах текущего сезона игрок провел 23 матча за команду «Сочи».
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По данным газеты «Взгляд», в прошлом сезоне полузащитник стал серебряным призером чемпионата России.
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