14 марта 2023, 19:15
Тарпищев объяснил победу Грачевой в игре с Касаткиной в Индиан-Уэллсе хорошей нервной системой теннисистки
Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла соотечественницу Дарью Касаткину благодаря своей хорошей нервной системе. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
По его словам, Грачева в игре с Касаткиной вела себя расслабленно, поскольку терять ей было нечего.
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«Касаткина играла с позиции, что ей обязательно надо во что бы то ни стало выигрывать. Грачевой же терять было нечего, она играла расслабленно. Поэтому у нее нервная система оказалась лучше готова к матчу, отсюда победа», — процитировал RT Тарпищева.
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Игра двух россиянок на турнире в Индиан-Уэллсе завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Теннис
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