Спорт 14 марта 2023, 19:15 Тарпищев объяснил победу Грачевой в игре с Касаткиной в Индиан-Уэллсе хорошей нервной системой теннисистки

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Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла соотечественницу Дарью Касаткину благодаря своей хорошей нервной системе. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

По его словам, Грачева в игре с Касаткиной вела себя расслабленно, поскольку терять ей было нечего.

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«Касаткина играла с позиции, что ей обязательно надо во что бы то ни стало выигрывать. Грачевой же терять было нечего, она играла расслабленно. Поэтому у нее нервная система оказалась лучше готова к матчу, отсюда победа», — процитировал RT Тарпищева.

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Игра двух россиянок на турнире в Индиан-Уэллсе завершилась со счетом 6:4, 6:4.