Тарпищев объяснил ошибки «Спартака» в последних матчах

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, в чем на данный момент заключается главная проблема «Спартака». Об этом сообщил «Спорт уик-энд».

Тарпищев похвалил нового тренера клуба Руя Виторию. Он отметил, что пока португалец не особо знаком с игроками, однако в скором времени это должно пройти.

«И поражение „Спартака“ в матче с „Нижним Новгородом“, как и потеря очков с „Арсеналом“, считаю, вызваны незнанием как игроков чужой команды, так и собственной. Но это в скором времени пройдет — главная проблема в том, что творится вокруг „Спартака“. Фон вокруг команды не очень хороший», — рассказал теннисист.

Тарпищев отметил, что неигровые проблемы мешают спортсменам прийти в тонус, передала «Газета.ru».