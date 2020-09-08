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    08 сентября 2020, 03:19

    Тарпищев назвал «абсурдной» дисквалификацию Джоковича

    Артур Блянихов

    Президент Российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев обсудил с сайтом телеканала «Звезда» дисквалификацию сербского теннисиста Новака Джоковича из-за того, что он попал мячом в судью.

    «Я считаю, что это абсолютно абсурдная ситуация. Джокович никогда себя не дискредитировал», — напомнил собеседник издания.

    По его словам, сербский теннисист является одним из немногих игроков — образцов профессиональной этики. Он заметил, что Джокович случайно попал в судью, и в этом не было никакого умысла.

    Новости SMI.FM