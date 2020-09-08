Тарпищев назвал «абсурдной» дисквалификацию Джоковича
Президент Российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев обсудил с сайтом телеканала «Звезда» дисквалификацию сербского теннисиста Новака Джоковича из-за того, что он попал мячом в судью.
«Я считаю, что это абсолютно абсурдная ситуация. Джокович никогда себя не дискредитировал», — напомнил собеседник издания.
По его словам, сербский теннисист является одним из немногих игроков — образцов профессиональной этики. Он заметил, что Джокович случайно попал в судью, и в этом не было никакого умысла.