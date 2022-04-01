Тарасову обрадовало решение Щербаковой продолжать кататься

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обсудила с «Чемпионатом» решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжать спортивную карьеру.

«Я очень рада тому, что Анна Щербакова будет продолжать кататься!» — цитирует Тарасову «Петербургский дневник».

Она назвала Щербакову настоящей спортсменкой и чемпионкой.

«Насколько долго она будет продолжать выступать? Кто может это сказать, посмотрим», — добавила Тарасова.

Отмечается, что Щербакова допускала вероятность окончания спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

«Я продолжаю кататься. У меня такие же цели дальше», — подчеркнула фигуристка.