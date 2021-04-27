Тутберидзе подготовит фигуристов Тарасову и Морозова к Олимпиаде

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут готовиться к Олимпиаде под руководством тренера Этери Тутберидзе. Вторым наставником станет Максим Траньков, сообщили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях-2018, призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться и стартовать под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова», — отметила пресс-служба.

Подготовка к Олимпиаде будет проходить в столичном ледовом дворце «Хрустальный». Тарасова будет представлять Татарстан, а Морозов будет выступать от имени московского центра «Самбо-70».

Ранее наставником спортсменов была бывшая советская фигуристка Марина Зуева, работающая в США. Паре пришлось перейти к Транькову из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Траньков тренировал спортсменов в 2020 году.

Этери Тутберидзе занимается с фигуристами-одиночниками. Ранее она заявляла, что ее интересует и парное катание, так как в нем Тутберидзе видит пробелы. Тренер поясняла, что пары плохо прыгают, а некоторые технические программы застряли на одном месте.