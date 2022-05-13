Тарасова жестко ответила фигуристу Чжоу на слова о золотых медалях сборной РФ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обсудила с порталом Sport24 слова американского фигуриста Винсента Чжоу о том, что он готов ждать четыре года, пока у России отнимут золотые медали командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели!» — цитирует Тарасову «Политика Сегодня».

Утоняется, что на Олимпийских играх в Пекине Винсент Чжоу вместе со сборной Соединенных Штатов завоевал серебряные медали. Китайская команда получила бронзу.