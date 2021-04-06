Тарасова ждет Трусову на следующей Олимпиаде

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на заявление Александры Трусовой. В нем девушка сообщила, что планирует завязать со спортом после 22 лет на некоторое время, а после этого еще раз побороться за олимпийскую медаль, рассказали в Sport24.

«Если верить ее словам о третьей Олимпиаде, то нужно верить до конца. Я бы лично хотела это видеть. Считаю Сашу одной из главных претенденток на поездку на грядущую Олимпиаду в Пекине», — высказалась Тарасова.

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев 1 апреля рассказал, что Трусова намерена вернуться от тренера Александра Плющенко к Этери Тутберидзе, добавили в «Газета.ru».