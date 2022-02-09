Тарасова высказалась о переносе награждения фигуристов на Олимпиаде из-за допинг-теста

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обсудила с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что награждение победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за проблемы с допинг-тестом одного из российских спортсменов.

Тарасова заметила, что на спортсменов таким образом оказывают психологическое давление. Она объяснила, что, если это было бы правдой, официальные источники объявили бы этом.

«Если было бы серьезно, то все уже написали бы, кто и что. <…> Я не верю, что допинг был», — призналась собеседница издания.