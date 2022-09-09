Тарасова предположила, что фигуристы меняют спортивное гражданство из-за конкуренции | 360°

Спорт 09 сентября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

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Viber Тарасова предположила, что фигуристы меняют спортивное гражданство из-за конкуренции Тренер Тарасова: фигуристы меняют спортивное гражданство из-за конкуренции РИА «Новости»

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Фигуристы, которые подали заявки на переход в сборные других государств, вынуждены это делать из-за конкуренции. Они знают, что шанса заявить о себе в России у них нет. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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«Люди меняют работу? Так же и спортсмены меняют, что в этом непонятного? Они здесь не выступают, у них нет никакого шанса выступать, поэтому переходят туда, где этот шанс есть, а нас есть кому выступать», — заявила она ТАСС.

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По ее словам, переходят в другие сборные те, кто занимает последние строчки в турнирной таблице на чемпионате России или вообще не попадает на это первенство.

Она добавила, что всеми известные, ведущие спортсмены никуда не переходят.

Ранее агентство выяснило, что за последние полгода 19 российских фигуристов решили перейти в другие сборные, а четверо высказали желание вернуться в российский спорт.

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