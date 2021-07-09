Тарасова рассказала, зачем фигуристы идут в ледовые шоу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала ИА НСН, зачем фигуристы идут в ледовые шоу. По ее словам, дело не только в деньгах.

Тренер рассказала, что фигуристы получают деньги только в том случае, если входят в состав сборной. Если со сборной не сложилось, спортсмены выбирают ледовые шоу для того, чтобы зарабатывать там.

«У нас для того, чтобы получить 70 тысяч рублей, надо быть хотя бы в какой-то сборной. Люди работают, тренируются, но если они не входят в основной состав сборной или молодежной команды, то ничего не получают. И выдающиеся спортсмены, и очень хорошие спортсмены, уже поднявшие свое мастерство, но по тем или иным причинам не попавшие на Чемпионат Мира и Европы, они и собираются в этих шоу», — объяснила тренер.

Это дает возможность спортсменам зарабатывать любимым делом.

«Не сумасшедшие, но хорошие, на которые можно жить», — сказала Тарасова о зарплатах фигуристов в ледовых шоу.

Кроме того, пояснила Тарасова, ледовые шоу являются выходом для тех фигуристов, спортивная карьера которых уже закончена, но осталось чувство, что амбиции не реализованы до конца.

«Это большое счастье — заниматься этим, видеть, как они могут работать еще 10-15 лет по профессии, которой они отдали много-много лет. Это очень важно, что люди не слоняются и не ищут себе другую работу. Если ты способный и талантливый человек, но у тебя так сложилось, что ты не в сборной, ты можешь всегда, если тебя возьмут, работать в шоу», — заключила тренер.