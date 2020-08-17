Тарасова рассказала о будущем фигуристок, которые ушли от Тутберидзе к Плющенко

«Если говорить о следующем сезоне, он будет непростым для всех, потому что в России много сильных спортсменок. Уверена, что ни Саша Трусова, ни Алена Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует», — заявила Тарасова.

Трусова и Косторная ушли к Плющенко в этом году. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посчитал переход нормальным процессом. Он назвал Тутберидзе гением и подчеркнул, что Плющенко и его тренерской школе предстоит очень многое доказывать.

Новые достижения спортсменок покажут, правильное это было решение или нет. Губерниев подчеркнул, что фигуристы часто меняют тренеров, однако не всем удается попрощаться со своими вчерашними наставниками цивилизованно.