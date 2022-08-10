Тарасова прокомментировала возможное завершение спортивной карьеры сестер Авериных

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с изданием «Чемпионат» прокомментировала возможный уход из большого спорта художественных гимнасток Дины и Арины Авериных.

По словам специалиста, она не расстроится по поводу решения сестер уйти из художественной гимнастики, поскольку в этом спорте хватает профессионалов. Кроме того, пока Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ) и российскую сборную возглавляет Ирина Винер, беспокоиться не стоит.

«Вот если она закончит работать — расстроюсь. Но это не значит, что я не уважаю Авериных. Просто Ирина Александровна перспективнее!» — процитировано ИА Nation News слова Тарасовой.

Ранее сестры Аверины заявили, что завершат карьеру, если российских спортсменов не пустят на парижские Олимпийские игры в 2024 году.