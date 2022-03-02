Тарасова прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная перешла к новому тренеру Елене Буяновой. Об этом «Спорт-Экспресс» поговорил с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

«Я говорила с Еленой Буяновой. Да, она взяла девочку, которая к ней очень просилась. Пока взяла ее до лета. Если работа будет идти хорошо, то время будет продлено. Алена тоже перешла к хорошему тренеру. Что-то не складывается, там много хороших девочек. Не знаю, почему так вышло. Главное, чтобы все были в порядке», — сказала Тарасова.

Ранее Косторная занималась с Этери Тутберидзе, пояснили «Известия».