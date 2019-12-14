Тарасова предсказала, что Алина Загитова окончательно уйдет из фигурного катания

Она считает, что фигуристка не хочет продолжать выступать из-за отсутствия мотивации.

Бутырская объяснила, почему Загитовой будет тяжело вернуться в профессиональный спорт Подробнее

«Я, конечно, понимаю ее поступок. Она ребенок, она не научилась врать. Она объяснила, почему прервала карьеру. У нее сейчас все есть и нет мотивации. Вернется ли она в спорт? Я уверена, что никогда. Но самое страшное, что у нас и спорта может не быть», — сказала Тарасова.

Она также напомнила, что Алина — олимпийская чемпионка и чемпионка мира, ей таких титулов может быть достаточно, так как это очень тяжелый труд.

«Другим людям этого недостаточно. У кого-то что-то не сложилось. Вот, допустим, Женя Медведева или Туктамышева — видимо, они не могут жить без этого, это их судьба. А у Загитовой другая судьба. Я бы хотела, чтобы жизнь ее складывалась счастливо и была возможность дальше выступать во всех шоу, куда ее будут приглашать», — выразила надежду тренер.

Олимпийская чемпионка объявила о своем решении в пятницу 13 декабря в эфире «Первого канала». Она указала, что не будет участвовать в предстоящем чемпионате России, а также не будет претендовать на попадание в состав сборной на чемпионат Европы и чемпионат мира.