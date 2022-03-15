Тарасова похвалила норвежского спортивного чиновника Ваттердала за решение покинуть пост

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила решение норвежского спортивного чиновника Ойвинда Ваттердала покинуть должность зампредседателя Олимпийского комитета страны. Об этом написала «Политика сегодня».

Ваттердал принял такое решение, поскольку был не согласен с отстранением спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров. Тарасова назвала это «настоящим поступком» и выразила благодарность чиновнику.