Тарасова объяснила триумф российских фигуристов на ЧЕ «каторжным трудом»

Тренер Тарасова очень обрадовалась триумфу российских фигуристов на чемпионате Европы в Австрии. Такого давно не было, чтобы весь пьедестал был наш. Казалось, что тотальное превосходство наших спортсменов на льду в прошлом, но это случилось снова. От этого приятно вдвойне.

«Хочу поздравить тренеров, спортсменов и федерацию с тем, что у нас есть. Этот успех связан с трудом каторжным, понимаете?» — заявила Тарасова в беседе с «360». Она добавила, что каждое поколение фигуристов нужно взращивать — «какое сделаешь, такое и будет», а на этом чемпионате Европы у наших фигуристов не было конкурентов.

Накануне российские пары заняли весь пьедестал чемпионата Европы о фигурному катанию, который в эти дни проходит в австрийском Граце. Золотые медали получили Дмитрий Козловский и Александра Бойкова. За прокат произвольной программы они получили 152,24 балла и набрали в сумме 234,58 балла. В короткой программе они установили мировой рекорд.

Серебро досталось Владимиру Морозову и Евгении Тарасовой (208,64 балла). Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко поднялись на третью ступеньку — они набрали 206,53 балла.