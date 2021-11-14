Тарасова не увидела смысла в выходе сборной России на ЧМ-2022

В выходе сборной России по футболу на чемпионат мира нет смысла, потому что максимум, на который способна команда, — это занять последнее место на турнире, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее мнению, футбола в России нет, поэтому и говорить особо не о чем.

«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. Как они могут себя показать? Последнее место занять?» — процитировал Тарасову «Матч ТВ».

Сегодня россияне играют со сборной Хорватии в решающем отборочном матче на ЧМ-2022. В первом тайме команды не открыли счет.

В турнирной таблице в своей группе Россия лидирует с 22 очками. У Хорватии в активе 20. Если подопечные Валерия Карпина смогут одержать победу в игре в Сплите, они получат прямую путевку в финал ЧМ. Ничья россиян тоже устроит. Команда, которая станет второй, попадет в стыковые матчи.

Карпин стал главным тренером сборной четыре месяца назад. Пока вместе с ним команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью.