Тарасова назвала идиотским решение Швеции отменить мастер-класс Трусовой

Федерация фигурного катания Швеции поступила с фигуристкой Александрой Трусовой по-идиотски. Свое мнение в беседе с «360» высказала тренер Татьяна Тарасова.

Тарасова напомнила, что сначала некоторые иностранные федерации запретили россиянам выступать на международных соревнованиях, а потом поняли, что в России просто начали проводить внутренние состязания. И тогда, посовещавшись, федерации просто решили запретить вообще любую деятельность россиян.

«По-идиотски просто. Если нам не разрешают выступать в международных соревнованиях, у нас только свои будут», — отметила она.

Тренер отметила, что запретить российским фигуристам кататься на коньках просто невозможно.

«Беспредел! Очередной беспредел. Сколько можно? Что они делают? Конечно, мне жалко Трусову. Она готовилась. В их королевстве не все в порядке, раз они отменяют такое прекрасное выступление», — сказала Тарасова РЕН ТВ.

Выступление Трусовой было намечено в Стокгольме на 27 и 28 августа. Однако федерация, по словам организаторов, настоятельно рекомендовала не проводить мероприятие с участием российской фигуристки, несмотря на 80% уже проданных билетов.