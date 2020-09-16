Тарасова назвала «единственно правильным решением» возможное возвращение Медведевой к Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет правильное решение, если вернется к тренировкам в группу Этери Тутберидзе. Так прокомментировала слухи о возможном возвращении фигуристки к Тутберидзе заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

«Я считаю, что это прекрасное решение, единственно правильное», — сказал Тарасова РИА «Новости».

Ранее ряд источников сообщил агентству, что Медведева вернется к Тутберидзе. С прославленным тренером девушка проработала 11 лет и завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018, а также дважды в разные годы становилась чемпионкой мира и чемпионкой России.

В начале 2018 года стало известно о переезде фигуристки в Канаду. Последние два года она тренируется в Торонто под руководством Брайана Орсера.

С ним Медведева выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира, победила в Финале Кубка России, оказалась третьей на этапе Гран-при в Канаде. Также в прошлом сезоне российская спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при в Москве.

Недавно Орсер заявил о проблемах со спиной у своей подопечной. Пока Медведева находится в России, так как из-за ограничений по коронавирусу не может вернуться в Канаду.