Спорт 01 февраля 2024, 14:17 Тарасова: на месте Этери Тутберидзе, я бы взяла на себя вину в допинговом деле фигуристки Валиевой

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой на месте тренера Этери Тутберидзе она бы взяла вину на себя. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

При этом она добавила, что тренер в первую очередь должен интересоваться тем, какие юристы защищают спортсменов в суде.

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«Это первое, чем тренер должен интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать?» — процитировала газета «Взгляд» Тарасову.

Ранее СМИ писали, что Этери Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с Валиевой. По ее словам, итоги разбирательств оставили много вопросов.