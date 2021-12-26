Тарасова исключила соперничество между Плющенко и Тутберидзе

Перешедшему на тренерскую работу двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко пока рано составлять конкуренцию Этери Тутберидзе. Об этом в беседе с ТАСС заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Она подчеркнула, что между Плющенко и Тутберидзе не может быть никакого соперничества.

«Я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются, ему еще до этого далеко. У него хорошие девочки, он хорошо работает. Надо ли еще поработать? Не то слово», — отметила она.

В минувшую субботу в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. Первые три места в одиночном женском катании заняли ученицы Этери Тутберидзе: Камилла Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

После выступления спортсменок в короткой программе произошел скандал. Занимавшая второе место ученица Плющенко Софья Муравьева по решению жюри опустилась на третье место, пропустив вперед Анну Щербакову.

По данным ТАСС, пересчета баллов потребовал заместитель начальника отделения ледового катка «Хрустальный» Эдуард Аксенов.