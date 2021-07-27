Тарасов покинул хоккейный клуб «Динамо»

Хоккеист Даниил Тарасов покинул клуб «Динамо». Он рассказ об уходе в своем Instagram-аккаунте. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

30-летний спортсмен заявил, что покидает клуб с грустью. Однако решение идти дальше было давно принято.

«Мир не стоит на месте. Все меняется. Сегодня я с грустью покидаю ХК „Динамо“. Это было насыщенное и сильное время. Но мне пора идти дальше», — рассказал спортсмен.

Тарасов поблагодарил сокомандников и болельщиков. Он отметил, что клуб навсегда останется в его сердце.