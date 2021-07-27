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    27 июля 2021, 16:01

    Тарасов покинул хоккейный клуб «Динамо»

    Арина Бобкова

    Хоккеист Даниил Тарасов покинул клуб «Динамо». Он рассказ об уходе в своем Instagram-аккаунте. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

    30-летний спортсмен заявил, что покидает клуб с грустью. Однако решение идти дальше было давно принято.

    «Мир не стоит на месте. Все меняется. Сегодня я с грустью покидаю ХК „Динамо“. Это было насыщенное и сильное время. Но мне пора идти дальше», — рассказал спортсмен.

    Тарасов поблагодарил сокомандников и болельщиков. Он отметил, что клуб навсегда останется в его сердце.