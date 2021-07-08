«Тампа» второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли

Новым обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стала «Тампа-Бэй Лайтнинг». В прошлом году им также не было равных в борьбе за Кубок Стэнли.

В финале турнира «Тампа» обыграла хоккеистов из «Монреаля». В истории клуба это третий чемпионский титул. Ранее они побеждали в 2004 году и в 2020.

При этом «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которые два раза подряд выиграла кубок в эпоху потолка зарплат (с сезона 2005\06). ранее это удавалось только «Питтсбургу».

В «Тампе» играют несколько российских хоккеистов: вратарь Андрей Василевский, у него контракт до сезона 2027/28, защитник Михаил Сергачев с контрактом до 2022/23, правый крайний нападающий Никита Кучеров, у которого по планам играть в команде до 2026/27.

Вратарь «молний» Андрей Василевский стал первым и единственным вратарем за всю историю НХЛ, кто смог завершить пять серий плей-офф подряд матчами без пропущенных шайб. Он также был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

Форвард Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф в этом сезоне. Он заработал 32 очка в 23 матчах, забил восемь шайб и передал 24 результативные передачи.