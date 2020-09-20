«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка Стэнли

Хоккейный клуб «Даллас Старз» обошел соперников из «Тампа Бэй Лайтнинг» в первом матче финала Кубка Стэнли. Встреча спортсменов завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В команде «Даллас» отличиться за время матча получилось у Джоэла Хенли на шестой минуте, Джейми Олексяка на 33-й, Йоэля Кивиранте на 40-й и Джейсона Дикинсона на 59-й. В составе проигравшей команды шайбу забил Янни Гурде на 13-й минуте.

Российский нападающий Александр Радулов сделал одну результативную передачу у «Далласа». Антону Худобину же удалось отразить 35 шайб, в том числе 22 броска — в третьем периоде. В итоге россиянина признали первой звездой матча. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов был на льду чуть более 10 минут, но никаких очков не получил.

В команде «Тампы» Никита Кучеров провел на льду около 20 минут. Спортсмен завершил игру с показателем полезности «-2». Такое же значение получил защитник Михаил Сергачев. При этом вратарь хоккейной команды отразил 16 бросков.

Второй матч серии Кубка Стэнли запланирован на понедельник, 21 сентября, пишет РИА «Новости».