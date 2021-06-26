«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:0 в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. В финале Кубка Стэнли команда из Флориды сыграет с «Монреалем».

Встреча прошла на «Амали-Арене». Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский по ходу совершил 18 сейвов из 18 бросков. По итогам игры он установил новый рекорд НХЛ. Вратарь стал первым в истории, кто смог завершить четыре серии подряд матчами «на ноль».

Для Василевского это уже пятый «сухой матч» в карьере в плей-офф НХЛ. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сделал 30 сейвов из 31 броска.

Единственную шайбу во время игры забросил Янни Гурд. Ассистентами стали Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

Для «Тампы» победа над «Айлендерс» стала четвертой в серии, команда вышла в финал Кубка Стэнли. Там ее противником станет «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии состоится 29 июня.

В финале «Монреаль» играл в последний раз в 1993 году. Тогда он победил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:1. После этого клубы из Канады ни разу не завоевывали Кубок Стэнли.