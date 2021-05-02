«Тамбов» всухую проиграл «Ростову» и остался без прописки в РПЛ

«Тамбов» проиграл «Ростову» со счетом 0:2 в гостевом матче 28-го тура РПЛ. Встреча прошла на «Ростов-Арене». Это поражение стало девятым подряд для тамбовчан.

Счет на 70-й минуте открыл Дмитрий Полоз. На 78-й минуте отличился Кэнто Хасимото. После 28 туров команда Сергея Первушина набрала 13 очков и лишилась шансов остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. В следующем туре «Тамбов» 7 мая сыграет в гостях у грозненского «Ахмата».

«Ростов» с 43 очками и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина 10 мая сыграют с «Уралом» в Екатеринбурге.

Через год после вылета из РПЛ в высший дивизион вернутся самарские «Крылья Советов». В матче 40-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги они со счетом 2:1 обыграли «Акрон» из Тольятти. Вместе с «Крыльями Советов» в РПЛ в следующем сезоне может вернуться и «Оренбург».