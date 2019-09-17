Талисманом Олимпиады-2022 стала панда🐼 И она очаровательна

Организационный комитет зимней Олимпиады, которая пройдет в 2022 году в Пекине, представил официальный талисман игр. Им стала панда Бин Двэнь Двэнь.

«Панды — не самые активные животные на планете, так как же Бин Двэнь Двэнь стала талисманом Зимних Олимпийских игр? Все дело в том, что это непростая панда», — написали в официальной группе Международного Олимпийского Комитета в социальной сети «ВКонтакте».

В анимационном ролике поясняется, что Бин Двэнь Двэнь — животное с суперспособностями, которые появились у маскота Игр благодаря фантастическому костюму из космического льда.

Пекин примет уже вторую Олимпиаду — 2008 году в столице Китая прошли летние Олимпийские игры, а теперь МОК доверил Китаю еще и зимние Игры. Главные спортивные соревнования планеты стартуют в столице Поднебесной 4 февраля 2022 года.