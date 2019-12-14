Талантливые хоккеисты готовятся к будущим победам: в Сочи проходят спортивные сборы для юниоров

Пока сборная России принимает Еврохоккейтур в Москве, в Сочи юных хоккеистов готовят к будущим победам. Более 150 ребят из разных уголков России проводят сборы в образовательном центре «Сириус». Среди них 45 юниоров из Норильска и Печенгского района Мурманской области — участники программы развития хоккея в регионах присутствия компании «Норникель», разработанной Федерацией хоккея России. Тренировки, теоретические занятия, мастер-классы — все для того, чтобы молодые спортсмены раскрыли свой потенциал на максимум.

Источник фото: телеканал «360»

Тренер команды «Заполярник» (г. Норильск) Александр Тимченко рассказал, что ребята довольны тем, как проходят сборы: «Тренировки разнообразные, с нами работают различные специалисты — как на льду, так и на земле, поэтому всё здорово. Будет желание, стремление, лениться не будут — и у всех дорога в большой спорт будет открыта».

«Это сразу даёт толчок развитию, и не только спортивному, но и эмоциональному. Ведь такие мероприятия — это очень большая мотивация для ребят, для их дальнейших занятий спортом», — подчеркнул руководитель спортивных проектов ГМК «Норникель» Дмитрий Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках образовательной смены юные хоккеисты приняли участие в турнире, посвящённом 101-му дню рождения легендарного Анатолия Тарасова. На льду встретились «Заполярник» и «Сборная» команда, состоящие из игроков 2005-го года рождения. Победу в спарринге одержали спортсмены «Сборной» со счётом 9:2.

А чуть позже, команда «Заполярник-2004» провела особую тренировку под руководством преподавателя смены, известного тренера, мастера спорта международного класса Владимира Федосова. Специалист считает, что самое главное, что могут получить спортсмены из дальних регионов на таких сборах — это товарищеские встречи. «Соревновательный процесс должен быть, матчи. Именно за счёт игр повышается и мастерство, и техника, и тактика», — отметил трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.

«Мы делали упражнения на технику катания, на контроль шайбы, на точность бросков, и мне это очень помогло», — поделился впечатлениями после мастер-класса Максим Гризман, игрок команды «Заполярник». — «Мировые звёзды хоккея делятся своим опытом, это очень мотивирует».

Источник фото: телеканал «360»

Одной из целей программы образовательного центра «Сириус» является отбор кандидатов в юниорскую сборную России. Как рассказал Дмитрий Савин, директор Департамента спорта ОЦ «Сириус», специально созданная уникальная система выявления и подготовки спортсменов уже дала первые плоды. «Наши юниорские сборные уже два года подряд выигрывают Мировой кубок вызова, это неофициальный чемпионат мира для команд до 17 лет. А наша команда U-18 — ребята, которые были в „Сириусе“ 5-6 раз — стала впервые за 10 лет серебряными призерами юниорского чемпионата мира», — рассказал Савин.

Чтобы юниорской, а затем и основной сборной страны прийти к новым успехам, необходимы талант, дисциплина и много тренировок, признают наставники. И верят: у ребят всё получится.