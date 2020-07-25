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    25 июля 2020, 22:47

    Талалев ушел с поста главного тренера «Крыльев Советов»

    Валерия Шафирко

    Андрей Талалаев объявил об уходе с поста главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Занять его место может бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов.

    Андрей Талалаев возглавил «Крылья Советов» меньше месяца назад — 28 июня. Решение о его уходе принято в связи с переходом специалиста в другой клуб, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

    В сообщении также указывается, что команда продолжит подготовку к новому сезону по ранее намеченному графику.

    «В воскресенье футболисты отправятся в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на футбольной базе в Кратово. Руководить командой будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус», — говорится в заявлении.

    При этом «Матч ТВ» сообщил, что в качестве замены Талалаеву на пост главного тренера руководство самарского клуба рассматривает Дмитрия Парфенова, который ранее занимал пост главного тренера «Урала».

    Парфенов подал в отставку после поражения от подмосковных «Химок» в полуфинале Кубка России.

    Ранее стали известны футбольные команды, которые выступят за Россию в Лиге Европы сезона-2020/21.

    Новости SMI.FM