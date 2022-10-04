Талалаеву предложили возглавить армянскую сборную по футболу | 360°

Спорт 04 октября 2022, 23:37 Поделиться Telegram

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Viber Талалаеву предложили возглавить армянскую сборную по футболу

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Экс-наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев может занять пост главного тренера сборной Армении. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

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По данным издания, Талалаев получил предложение возглавить национальную команду Армении. По словам инсайдера, перед специалистом намерены поставить задачу вывести сборную в финальную часть чемпионаты Европы, который состоится в 2024 году.

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