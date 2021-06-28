Талалаев: Смолов может забить гол из ничего

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил «Спорт-Экспрессу», какой игрок нужен был сборной России в матчах с бельгийцами и датчанами на Евро-2020.

По мнению Талалаева, в национальную команду надо было вызвать бомбардира столичных «железнодорожников» Федора Смолова. По словам специалиста, футболист может создавать голы из полумоментов.

«Смолов может забить гол из ничего. <…> Это именно то, что нужно было в матчах с такими соперниками, как Бельгия и Дания», — цитирует Талалаева «Газета.ru».