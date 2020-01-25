Тактаров рассказал о стремлении организаторов «слить неамериканцев» в ранних UFC

Актер и бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров вспомнил об отношении к спортсменам не из США в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

По его словам, в раннем UFC организаторы подсуживали местным спортсменам и чинили препятствия иностранцам. «Все было устроено для того, чтобы неамериканца слить. Дали между боями тебе 12 минут. Десять из них тебя мучает доктор. И на следующий поединок ты выходишь более уставшим, чем был после предыдущего», — рассказал Тактаров в интервью на YouTube-канале «Люди с характером».

Тогда соревнования проводились по турнирной системе. Боец становился чемпионом, если выигрывал в каждом из трех поединков. В своем первом турнире Тактаров сразился два раза, уступив американцу Дэну Северну. На UFC 6 в 1995 году Тактаров победил три раза с помощью удушающих приемов. В последнем бою россиянин одолел американца Тэнка Эббота.

После завершения своей спортивной карьеры, Тактаров стал сниматься в кино, в частности, в киноленте «Хищники».