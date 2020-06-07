    07 июня 2020, 20:47

    Тактаров предложил Макгрегору роль в его новом фильме

    Алена Макаренко

    Бывший боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров позвал ирландского бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора сняться в его фильме. Об этом сообщил ТАСС.
    Тактаров предложил Макгрегору роль в его новом фильме

    Тактаров предварительно договорился с менеджером Макгрегора об участии спортсмена в съемках новой картины.

    «Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса „Любовь и честь“, права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке», — рассказал Тактаров.

    Он будет рад, если Макгрегор и вправду завершит спортивную карьеру. «Тогда бы я смог снять с ним этот фильм», — добавил Тактаров.

    Макгрегор 7 июня сказал, что уходит из спорта. Это уже третье подобное заявление за все время. По словам спортсмена, бои постоянно откладываются и он просто устал ждать. Тем не менее фанаты и эксперты не верят ему.

    Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.