Тактаров предложил Макгрегору роль в его новом фильме
Тактаров предварительно договорился с менеджером Макгрегора об участии спортсмена в съемках новой картины.
«Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса „Любовь и честь“, права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке», — рассказал Тактаров.
Он будет рад, если Макгрегор и вправду завершит спортивную карьеру. «Тогда бы я смог снять с ним этот фильм», — добавил Тактаров.
Макгрегор 7 июня сказал, что уходит из спорта. Это уже третье подобное заявление за все время. По словам спортсмена, бои постоянно откладываются и он просто устал ждать. Тем не менее фанаты и эксперты не верят ему.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.