Спорт 19 августа 2023, 01:42 Тактаров и Монсон провели поединок вничью Бой Джеффа Монсона и Олега Тактарова завершился вничью в Москве РИА «Новости»

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Поединок бойцов смешанного стиля (MMA) Джеффа Монсона и Олега Тактарова по правилам бокса завершился вничью в Москве. Встречу провели в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляция шла на сайте телеканала.

Бой длился три раунда, в ходе которых каждый из спортсменов несколько раз нарушал правила. Тактаров и Монсон применили борцовский прием.

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Поединок бойцов стал соглавным на турнире. В рамках вечера ожидается главная встреча между россиянином Вячеславом Дациком и британцев Оли Томпсоном.

У 57-летнего Олега Тактарова за плечами 17 побед, пять поражений в поединках по правилам смешанных единоборств, еще в двух боях судьи зафиксировали ничью. В своем первом бою Тактаров победил американца Марка Керра.

На счету 52-летнего Монсона 61 победа, 27 поражений, также два поединка завершились вничью. Ранее боец отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российский паспорт.