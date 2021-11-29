Главный тренер столичных армейцев Алексей Березуцкий прокомментировал возможное возвращение нападающего Вагнера Лава в стан московской команды. Наставника процитировал RT.

«Такой вариант всегда есть. <…> Он нам родной человек в этом клубе. Естественно, такая возможность существует всегда», — приводит слова Березуцкого РИА ФАН.

Бразильский футболист играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год. Также он выступал за клуб в 2013 году. В составе армейцев Вагнер Лав три раза выигрывал чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА.