«Такой тренер и нужен „Спартаку“». Панов прокомментировал приход Доменико Тедеско в команду

Панов назвал «приятной неожиданностью» победу «Спартака» над «Локомотивом», а игру «результативной и интересной». Он отметил, что в первом тайме «Локо» играл хорошо и создавал моменты, но потом соперник завоевал лидерство.

По словам экс-форварда, Тедеско использовал прекрасную схему. Ему удалось правильно сочетать трех центральных защитников Илью Кутепова, Самюэля Жиго и Джикию, добавить компактность в линиях и заново раскрыть Лоренсо Мельгарехо.

Панов также добавил, что Тедеско с игроками — единое целое, «такой тренер и нужен «Спартаку».

«У него игроки понимают, для чего выходят на поле. Потому что много внимания уделяется тактике. И то, что для результата иногда лучше сыграть вторым номером, тоже нормально. Тренер не должен придумывать какие-то абстракции. Его задача — использовать по максимуму возможности имеющихся в распоряжении исполнителей. Тедеско это и сделал в дерби. При этом игра „Спартака“ после перерыва смотрелась. Просто так мы мяч туда-сюда на чужой половине не катали. Посмотрите, сколько метров перед голом пробежал Понсе! А какие скорости развивали Бакаев и Мельгарехо. Ставка на контратаки сработала», — объяснил Александр Панов.