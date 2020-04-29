«Такой игрок нужен „Наполи“». Орлов — о возможном переходе Азмуна в неаполитанский клуб
Спортивный комментатор Геннадий Орлов заметил, что сейчас для «Зенита» настало самое благоприятное время, чтобы продать иранского бомбардира Сердара Азмуна. Журналиста процитировал «Петербургский дневник».
Итальянские СМИ утверждают, что «Наполи» присматривается к Азмуну. Однако Орлов не советует форварду ехать в Неаполь. По его мнению, это антисанитарный город, а в самой команде царит дерганая атмосфера на фоне ухода игроков.
«Такой игрок нужен „Наполи“. „Зенит“, конечно, выкатит ценник. Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать миллионов 25, и „Наполи“ может согласиться», — предположил специалист.