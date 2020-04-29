Итальянские СМИ утверждают, что «Наполи» присматривается к Азмуну. Однако Орлов не советует форварду ехать в Неаполь. По его мнению, это антисанитарный город, а в самой команде царит дерганая атмосфера на фоне ухода игроков.

«Такой игрок нужен „Наполи“. „Зенит“, конечно, выкатит ценник. Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать миллионов 25, и „Наполи“ может согласиться», — предположил специалист.