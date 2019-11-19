«Такого тренера и не хватало команде раньше!». Дзюба рассказал о Черчесове

По информации «Газеты.ru», Дзюба обратил внимание на сильные качества Черчесова и отметил, что тренер не дает игрокам ни минуты отдыха. По словам форварда, Станислав Черчесов сыграл огромную роль в личном прогрессе футболиста и в прогрессе сборной России.

«Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер — наш генерал, человек, который ведет всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле», — пояснил Дзюба.

Он убежден, что чемпионат мира по футболу в 2018 году раскрыл тренера сборной со всех сторон.

«Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Такого тренера и не хватало команде раньше! Тренер должен быть строгим, но в то же время не перегибать палку. Станислав Саламович полностью сочетает эти два качества, ведет себя ровно так, как надо — в перерыве, перед игрой… Он требовательный человек, и это очень хорошо для нашей сборной — Черчесов не даст этому случиться, он всегда держит нас в тонусе», — заявил Дзюба.