Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал вылет своих подопечных из Лиги чемпионов по итогу двух четвертьфинальных матчей с мадридским «Реалом». Специалиста процитировала «Газета.ru».

«Проигрывать всегда больно, но такое поражение можно принять, потому что нам не о чем жалеть», — признался Тухель.

По его словам, лондонская команда сыграла так, как хотела. Он подчеркнул, что футболисты «Челси» проявили характер и мастерство и заслужили пройти дальше. Однако, по мнению Тухелю, в результате «Челси» не повезло.

«Самое важное — наша игра, самоотдача, соответствие плану на матч, дисциплина. Все это было на высочайшем уровне. Отдаю должное игрокам», — добавил Тухель.