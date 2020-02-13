    13 февраля 2020, 20:22

    «Так сложились обстоятельства». Тренер «Зенита» двусмысленно ответил на слухи о переходе Кокорина

    Арина Гудилова, Екатерина Земская

    В Сети появились слухи о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» футболиста Александра Кокорина в ФК «Сочи». Тренер клуба «Зенит» Дмитрий Радченков затруднился подтвердить эту информацию «360».
    «Так сложились обстоятельства». Тренер «Зенита» двусмысленно ответил на слухи о переходе Кокорина

    «Вся информация внесена на сайте. И когда будет утверждено, тогда комментарии дадим. Я просто не смотрел на сайте», — сообщил Радченков.

    На вопрос насколько это действительно может оказать правдой, тренер футбольного клуба ответил уклончиво.

    «Трудно сказать. Столько информации в прессе. Когда будет официальное подтверждение, что Кокорин переходит, тогда и поговорим, а так - это все предположения», — сообщил он.

    По словам Радченко, он бы конечно хотел, чтобы Кокорин остался в «Зените».

    «Я бы хотел, чтобы Кокорин остался в „Зените“. У нас сложились так обстоятельства, среди всех этих событий. Мы все понимаем, что Саша должен играть», — двусмысленно сообщал тренер.

    Тренер футбольного клуба сообщил, что тренер Александра Кокорина очень рассчитывает на него, а сам футболист недавно был на сборах с «Зенитом-2».

    Нападающий Александр Кокорин покинул «Зенит» и отправился в аренду команды «Сочи». Об этом ранее сообщил владелец «Зенита» Борис Ротенберг.