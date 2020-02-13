«Так сложились обстоятельства». Тренер «Зенита» двусмысленно ответил на слухи о переходе Кокорина

В Сети появились слухи о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» футболиста Александра Кокорина в ФК «Сочи». Тренер клуба «Зенит» Дмитрий Радченков затруднился подтвердить эту информацию «360».

«Вся информация внесена на сайте. И когда будет утверждено, тогда комментарии дадим. Я просто не смотрел на сайте», — сообщил Радченков.

На вопрос насколько это действительно может оказать правдой, тренер футбольного клуба ответил уклончиво.

«Трудно сказать. Столько информации в прессе. Когда будет официальное подтверждение, что Кокорин переходит, тогда и поговорим, а так - это все предположения», — сообщил он.

По словам Радченко, он бы конечно хотел, чтобы Кокорин остался в «Зените».

«Я бы хотел, чтобы Кокорин остался в „Зените“. У нас сложились так обстоятельства, среди всех этих событий. Мы все понимаем, что Саша должен играть», — двусмысленно сообщал тренер.

Тренер футбольного клуба сообщил, что тренер Александра Кокорина очень рассчитывает на него, а сам футболист недавно был на сборах с «Зенитом-2».

Нападающий Александр Кокорин покинул «Зенит» и отправился в аренду команды «Сочи». Об этом ранее сообщил владелец «Зенита» Борис Ротенберг.