«Так сложились обстоятельства». Тренер «Зенита» двусмысленно ответил на слухи о переходе Кокорина
«Вся информация внесена на сайте. И когда будет утверждено, тогда комментарии дадим. Я просто не смотрел на сайте», — сообщил Радченков.
На вопрос насколько это действительно может оказать правдой, тренер футбольного клуба ответил уклончиво.
«Трудно сказать. Столько информации в прессе. Когда будет официальное подтверждение, что Кокорин переходит, тогда и поговорим, а так - это все предположения», — сообщил он.
По словам Радченко, он бы конечно хотел, чтобы Кокорин остался в «Зените».
«Я бы хотел, чтобы Кокорин остался в „Зените“. У нас сложились так обстоятельства, среди всех этих событий. Мы все понимаем, что Саша должен играть», — двусмысленно сообщал тренер.
Тренер футбольного клуба сообщил, что тренер Александра Кокорина очень рассчитывает на него, а сам футболист недавно был на сборах с «Зенитом-2».
Нападающий Александр Кокорин покинул «Зенит» и отправился в аренду команды «Сочи». Об этом ранее сообщил владелец «Зенита» Борис Ротенберг.