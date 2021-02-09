Названа стоимость поединка Тайсона с Холифилдом

Третий поединок между бывшими чемпионами мира по боксу Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом может стоить как минимум 30 миллионов долларов. В такую сумму оценил возможный бой владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов.

Он также сообщил ТАСС, что готов предоставить свою площадку для организации этого события, и уже обсуждал детали поединка с представителями бойцов.

«Бой Тайсон — Холифилд было бы интересно посмотреть. Мы звонили, разговаривали, был детальный и предметный разговор. Мы готовы для этого боя предоставить площадку, у нас были свои интересы. Этот бой стоит минимум 30 млн долларов, мы уже даже рассматривали площадку», — добавил Мурадов.

В 1997 году Тайсон во время матча-реванша с Холлифилдом откусил ему часть уха. Он был дисквалифицирован и оштрафован на три миллиона долларов. За Холлифилдом остались две победы.

Майк Тайсон возобновил свою спортивную карьеру в конце ноября 2020 года. Он встретился с Роем Джонсоном, их бой закончился вничью. После этого Тайсон заявил, что 15-летняя пауза закончена, и он вновь готов выступать.