    30 марта 2020, 12:53

    Тайсон рассказал, как его домашний тигр откусил руку женщине

    Ольга Ситникова

    Американский боксер-профессионал и абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон заявил, что его домашний бенгальский тигр откусил руку женщине. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на AS.
    Тайсон рассказал, как его домашний тигр откусил руку женщине

    По словам спортсмена, неизвестная перелезла через забор около его дома, после чего решила поиграть с домашним тигром. Он обратил внимание на то, что произошедшее — «несчастный случай».

    «На меня хотели подать в суд, но узнали, что женщина сама перелезла через забор. Я дал ей 250 тысяч долларов. Я не знал о том, что тигры на такое способны», — пояснил Тайсон.

    Он завел трех бенгальских тигров, когда вышел из тюрьмы.

    Спортсмена судили три раза: за изнасилование, за избиения людей, которые столкнулись с его автомобилем и за употребление наркотиков и вождение в состоянии наркотического опьянения.

    Ранее Майк Тайсон появился в промо-ролике матча-реванша в супертяжелом весе за звание чемпиона мира между американским спортсменом Деонтеем Уайлдером и британским боксером Тайсоном Фьюри. В видеоролике Тайсон представлял соперников. Их встреча прошла 22 февраля в Лас-Вегасе.