Тайсон рассказал, как его домашний тигр откусил руку женщине

По словам спортсмена, неизвестная перелезла через забор около его дома, после чего решила поиграть с домашним тигром. Он обратил внимание на то, что произошедшее — «несчастный случай».

«На меня хотели подать в суд, но узнали, что женщина сама перелезла через забор. Я дал ей 250 тысяч долларов. Я не знал о том, что тигры на такое способны», — пояснил Тайсон.

Он завел трех бенгальских тигров, когда вышел из тюрьмы.

Спортсмена судили три раза: за изнасилование, за избиения людей, которые столкнулись с его автомобилем и за употребление наркотиков и вождение в состоянии наркотического опьянения.

Ранее Майк Тайсон появился в промо-ролике матча-реванша в супертяжелом весе за звание чемпиона мира между американским спортсменом Деонтеем Уайлдером и британским боксером Тайсоном Фьюри. В видеоролике Тайсон представлял соперников. Их встреча прошла 22 февраля в Лас-Вегасе.