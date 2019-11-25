  • Тайсон предрек Макгрегору поражение в случае повторной схватки с Нурмагомедовым

    25 ноября 2019, 16:58

    Артур Блянихов

    Легендарный американский боксер Майк Тайсон оценил шансы ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в возможном реванше с нынешним чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмена процитировала «Газета.ru».

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    Тайсон выразил уверенность, что у ирландца нет никаких шансов победить Нурмагомедова. Однако, по словам боксера, зрители готовы платить за то, чтобы увидеть схватку двух бойцов снова. По мнению Тайсона, россиянин получит больше денег в бою с противником, которого он победит, нежели с тем, у кого будет больше шансов в поединке с ним.

    «Так почему бы им не подраться хоть десять раз? Аудитория будет платить за десять поражений Конора», — заметил спортсмен.