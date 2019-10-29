Тайсон Фьюри решил выступать под руководством Конора Макгрегора

31 октября состоится поединок между Тайсоном Фьюри и Брауном Строумэном.

Также Фьюри поделился намерением выйти в октагон. Он признался, что хотел бы видеть своим тренером бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«После WWE у меня есть в планах что-то побольше. Вы можете увидеть меня в ММА уже в этом году. Я поговорил с Конором, и он сказал, что готов тренировать меня. Будет здорово. Вообще, он сказал, что ждет меня в Дублине как только я буду готов. Не могу дождаться этой возможности», — рассказал боец.