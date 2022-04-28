Тайсон Фьюри подтвердил, что ушел из профессионального бокса

Чемпион мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что его профессиональная карьера завершена. Спортсмена процитировало РИА ФАН.

Боксер признался, что добился на ринге всего, чего хотел.

«Как сказал один великий римский полководец, всегда найдется кто-то, с кем нужно сражаться» — напомнил боец.

Он подчеркнул, что в его жизни есть все: шестеро детей, красивая жена, успех и много денег.

«Ради чего еще выходить на ринг?» — задался вопросом Фьюри.